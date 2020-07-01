Местные выборы 2020: украинцы могут изменить избирательный адрес

На 25 октября этого года в Украине запланированы местные выборы. Начиная с сегодняшнего дня, 1 июля, украинцы могут изменить избирательный адрес, чтобы иметь возможность проголосовать на выборах. Такую возможность граждане Украины получили благодаря новому Избирательному кодексу, вступившему в силу с 1 января 2020 года.

Следует заметить, что, изменив избирательный адрес, в дальнейшем не придется повторять эту процедуру перед каждыми выборами, разве что только в случае, если человек переедет в другое место жительства.

Изменение места голосования: что нужно сделать

Изменить или определить избирательный адрес, чтобы иметь возможность проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года, можно будет с 1 июля до 9 сентября включительно. Для этого граждане Украины, живущие не по месту регистрации или не имеющие регистрации, должны пройти процедуру изменения места голосования, которая состоит из следующих 5 шагов:

1. Прийти в отдел ведения ГРИ

Найти адрес отдела ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) по фактическому месту жительства можно по ссылке.

2. Подать заявление и копию подтверждающего документа

Перед походом к ГРИ следует сделать копию документа, подтверждающую проживание по указанному адресу. Бланк заявления можно скачать в приложении к постановлению ЦИК №88, распечатать и заполнить дома или взять уже в отделе ГРИ.

С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины (или временное удостоверение, если гражданство приобретено лишь недавно) и оригинал документа, подтверждающий проживание по указанному в заявлении адресу. Таким документом может быть:

договор аренды жилья;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;

документ о праве собственности на жилье;

справка ВПЛ (переселенца);

документ, удостоверяющий осуществление избирателем уходу за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;

документ, удостоверяющий пребывание избирателя в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

3. Получить сообщение об изменении избирательного адреса

В течение 15 дней Госреестр должен изменить избирательный адрес гражданина. Отдел ведения ГРИ должен сообщить об этом одним из указанных способов:

выдать сообщение непосредственно в отделе ведения ГРИ;

отправить оповещение по почте на новый избирательный адрес;

отправить сообщение по электронной почте (для этого необходимо заполнить соответствующее поле во время подачи бумажного заявления).

Если в соответствии с законодательством избиратель имеет основания и все документы для изменения избирательного адреса и считает отказ неправомерным, то может оспорить его в суде. Уведомление об отказе отдел ведения ГРИ должен предоставить не позже следующего дня после подачи заявления.

4. Проверить себя в списке избирателей

Для этого нужно зайти в "Личный кабинет избирателя" на сайте ДРВ. В разделе "Проверка включения" следует внимательно ввести свои персональные данные и подтверждающий код, который поступит на электронную почту. Удостоверившись, что отображается уже новый избирательный адрес, следует сверить номер и адрес нового избирательного участка по этой ссылке.

Позже, когда участки получат печатные предварительные списки избирателей, можно будет прийти на новый участок и проверить правильность своих данных в списках избирателей.

5. В день голосования прийти на новый участок

25 октября 2020 года нужно прийти на новый избирательный участок и проголосовать. Сделать это можно будет с 8:00 до 20:00, имея с собой лишь паспорт гражданина Украины.

Кроме того, подать документы для изменения места голосования на выборах можно также через уполномоченное лицо или онлайн.