В селе на Харьковщине избиратели заходят в кабинку для голосования по двое, - ОПОРА

В Харьковской области на участке №630730 в селе Раздолье Первомайского района избиратели заходили в кабинку для голосования по двое. Об этом сообщает ГС «Опора» со ссылкой на информацию от своего наблюдателя с места событий.

Как отметили в организации, согласно части 5 статьи 248 Избирательного кодекса избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, а также фото- и видеофиксация любым способом.

Вместе с этим согласно законодательству, избиратель, который вследствие нарушения здоровья (в связи с инвалидностью, временным расстройством здоровья, возрасту) не может самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, вправе с согласия председателя или другого члена участковой избирательной комиссии воспользоваться помощью другого избирателя, кроме члена избирательной комиссии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, доверенного лица кандидата, уполномоченного лица организации партии, официального наблюдателя.