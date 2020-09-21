Местные выборы: кого планирует выдвигать в депутаты "Наш край" на Харьковщине?

В Харькове презентовали региональную команду Всеукраинской политической партии "Наш край", которая будет принимать участие в местных выборах. Планируется выдвигать до 1000 кандидатов в депутаты в советы разных уровней и 4 - на должности председателей объединенных территориальных общин.

Владимир Семиноженко, лидер партии "Наш Край" на Харьковщине:

Чтобы иметь развитую промышленость, высокотехнологическую, тоже нужно собирать людей, которые из этой сферы. Поэтому "Наш край", как раз собирает людей, знающих, профессионалов, умелых управленцев.

Подбор профессиональных управленцев и хозяйственников, а также борьба с коррупцией - основные принципы "Нашего края", говорят в партии.

Андрей Деркач, народный депутат Украины:

Харьков - для нас всех - это родной город, центр научной мысли, образования, центр промышленный. Мы должны сделать все, чтобы местные органы самоуправления обеспечили, в том числе развитие промышленности и промышленных объектов по территории Харьковской области.

Одним из ключевых моментов презентации стало принятие программы "12 шагов для развития Харьковщины".