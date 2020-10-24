Местные выборы в Харькове: СБУ призывает сообщать о нарушениях избирательного процесса

Накануне дня проведения местных выборов Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области обращается к гражданам с призывом сообщать о нарушениях избирательного законодательства и фактах незаконного вмешательства в избирательные процессы по телефону горячей линии: (057) 700 34 50. Об этом написал начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

В частности, СБУ просит, при наличии соответствующих данных, информировать правоохранителей о:

• подготовке к совершению террористических актов, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

• подготовке и фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, территориальные избирательные комиссии;

• преступлениях против избирательных прав и свобод граждан и др.

Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения любых попыток искажения результатов местных выборов 25 октября и дестабилизации общественного порядка в день проведения местных выборов, что также может быть связано с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб.

Информация, полученная СБУ на горячую линию, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.