Местные выборы в Украине будут признаны действительными, несмотря на низкую явку

26 октября 2020 г. 10:52
Источник: РБК-Украина
7 просмотров

Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отметили в ЦИК, 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал.

"Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, местные выборы в Украине будут признаны действительными несмотря на низкую явку. В целом результаты под сомнение поставить невозможно. Низкая явка не влияет на результаты выборов, законодательством не предусмотрен порог.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53