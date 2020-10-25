Местные выборы в Украине: наблюдатели зафиксировали первые нарушения

Наблюдатели Гражданской сети «Опора» зафиксировали первые нарушения на местных выборах в Украине.

Так, в Святогорске Донецкой области вовремя не открылись три избирательных участка №№ 141238, 141239 и 140453.

Причина - пересчет бюллетеней, которые не были предварительно разделены на столах между членами участковых избирательных комиссий.

В Белой Церкви Киевской области заседание комиссии участка №321133 началось раньше, чем в 7:15. По данным "Опоры", это является нарушением избирательного законодательства.

В Житомире на двух участковых избирательных комиссиях, которые находятся в микрорайоне Полевая, нет кабинок для голосования.

Один из участков находится на территории детского сада №66, там кабинка оборудована в виде ширмы из кукольного театра.

На участке №181448, которая находится в спортивном зале детсада № 46, кабинки отсутствуют вообще. Само помещение для голосования очень маленькое.

По данным "Опоры", такая ситуация и на многих других УИК по городу. По словам председателя Житомирской ТИК Оксаны Плис, исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки.

"Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, она пыталась сделать и ночью делала, но в некоторых местах им просто ночью не открывали дверь, и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем. Мы по-разному выходим из ситуации : делаем так называемую имитацию кабинки, чтобы человек мог прийти и проголосовать. Постараемся установить их каким-то образом», - пояснила она.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Украинцы выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов.

Как сообщалось, на Харьковщине, по данным полиции, три избирательных участка открылись с незначительным опозданием, однако по состоянию на 8:30 начали работу все избирательные участки.