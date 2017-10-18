Месяц прошел - подозреваемых нет. Активисты говорят о затянувшемся расследовании дел о нападениях на Булаха и Лисичкина

18 октября 2017 г. 19:31
Автор: Лариса Говина
6 просмотров

На активиста Харьковского антикоррупционного центра двое неизвестных напали во дворе его дома ровно месяц назад. Вскоре в полиции отчитались, что вероятные нападавшие и организаторы сами пришли с признаниями к правоохранителям и даже назвали сумму вознаграждения за избиение активиста. Однако до сих пор, рассказывает Лисичкин, о подозрении в совершении преступления никому не объявили.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

 

Эти люди, по моей информации, попали на 5-7 видеокамер, их хорошо опознали соседи, которые видели за неделю до этого, произошло это 18 сентября, а с 10 по 17 их неоднократно видели во дворе моего дома, два-три раза минимум. Их опознали, что это были именно они, которые на камеру попали.

 

 

 

Адвокат Лисичкина – Игорь Черняк говорит, расследование проходит весьма медленно, все четверо людей, об установлении личностей которые доложили в полиции ранее, сейчас фигурируют в деле только как свидетели. Кроме того, уверяет защитник потерпевшего, на одновременных допросах ни ему, ни Лисичкину не предоставляют возможность задавать уточняющие вопросы, показания некоторых свидетелей часто меняются кардинально, а материалы дела, возмущается Черняк, в полном объеме он получить не может.

 

Игорь Черняк, адвокат Евгения Лисичкина:

 

Не давали долгое время материалы дела для ознакомления, более того, даже когда предоставили материалы дела, как нам сказали, в полном объеме предоставили, на следующий рабочий день, оказывается, что есть свидетели, о которых мы вообще ничего не знаем и орган следствия посчитал нужным говорить, что "вам это знать не положено".

 

О вялотекущем расследовании избиения активистов-антикоррупционеров говорит и коллега Лисичкина – Дмитрий Булах, который в конце августа сам стал жертвой нападения. Правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения по статье «Хулиганство», но подозреваемых в этом деле тоже нет, как и подробной информации насчет продвижений в ходе расследования, рассказывает Булах.

Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра:

 

Я знаю только, что дело передали из районного управления в следственное управление, областное, я так понимаю, или городское, которое находится на Веснина и после этого я один раз был допрошен в рамках расследования дела. Всё.

 

Оба случая активисты связывают исключительно с профессиональной деятельностью и громкими расследованиями, которыми занимались Булах и Лисичкин. Тем временем, в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области говорят, что расследование двух случаев избиения антикоррупционеров ведется активно, но подробности не сообщают, ссылаясь на тайну следствия и обещают рассказать о результатах после завершения расследования. В свою очередь, адвокат Евгения Лисичкина – Игорь Черняк подчеркнул - собирается добиваться того, чтобы этим делом занялась другая инстанция.

Видео: 

Минув місяць - підозрюваних досі немає. Напад на Лісічкина - 18.10.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.