Метро снова по 5 гривен

19 февраля 2019 г. 18:46
Автор: Марина Николаева
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Харьковский административный суд удовлетворил ходатайство активистов Харьковского антикоррупционного центра об обеспечении иска о признании незаконными повышенных тарифов на проезд в харьковском метрополитене до рассмотрения иска по сути.

Таким образом, с завтрашнего дня на проезд в метро будут действовать старый тариф на проезд – по 5 гривен за поездку.

Напомним, сегодня в Харьковском окружном административном  суде состоялось первое судебное заседание по делу по иску ХАЦ об отмене решения Исполкома Харьковского городского совета о повышении стоимости проезда в метрополитене до 6 гривен.

Двумя часами раньше такое же решение об обеспечении иска приняли в заседании, которое касалось повышения тарифа в наземном электротранспорте.

Новые тарифы вступили в действие 8 февраля 2019 года. Ранее стоимость одной поездки в трамвае и троллейбусе составляла 4 гривны, в метро - 5. После повышения - 6 и 8

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