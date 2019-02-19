Метро снова по 5 гривен

Харьковский административный суд удовлетворил ходатайство активистов Харьковского антикоррупционного центра об обеспечении иска о признании незаконными повышенных тарифов на проезд в харьковском метрополитене до рассмотрения иска по сути.

Таким образом, с завтрашнего дня на проезд в метро будут действовать старый тариф на проезд – по 5 гривен за поездку.

Напомним, сегодня в Харьковском окружном административном суде состоялось первое судебное заседание по делу по иску ХАЦ об отмене решения Исполкома Харьковского городского совета о повышении стоимости проезда в метрополитене до 6 гривен.

Двумя часами раньше такое же решение об обеспечении иска приняли в заседании, которое касалось повышения тарифа в наземном электротранспорте.

Новые тарифы вступили в действие 8 февраля 2019 года. Ранее стоимость одной поездки в трамвае и троллейбусе составляла 4 гривны, в метро - 5. После повышения - 6 и 8