Метрополитен перешел на летний график работы

13 июня 2019 г. 11:33
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Появился летний график движения поездов в Харьковском метрополитене. 

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на пресс-службу подземки. 

По данным пресс-службы, наименьший интервал движения поездов на всех линиях метро - с 7:00 до 9:00. На Холодногорской линии - 3 минуты, на Салтовской линии - 3-4 минуты, на Алексеевской - 5 минут.

Также интервал движения поездов с 5:30 до 6:00 составляет 7-8 минут на Салтовской линии, 5-7 минут - на Холодногорской линии,  6 минут - на Алексеевской линии.

Вечером, с 21 часа и до 24 часов движения поездов увеличивается на всех трех линиях метро. Максимальный интервал составляет 15 минут - в последний час перед закрытием метрополитена.

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