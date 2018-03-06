Метровые сосульки и скопления снега на крышах. Харьковчанам приходится самостоятельно беспокоиться о своей безопасности.

Десятки сосулек, длиной почти в метр, на крыше этой многоэтажки по улице Ковтуна, образовались за несколько дней из снега, который начал таять под воздействием солнечных лучей. Некоторые из них, рассказывает Анатолий, уже даже начали падать.

Анатолий, житель дома по ул. Ковтуна

Если бы вовремя это чистили. Сейчас начинается влага, начинает оно висеть - превращается в сосульку, в лёд. Если ледяная сосулька будет падать будут осколки человек же может и убить и пострадать. Наш дом на балансе был УВД. 8, ну, будем говорить, 10 лет назад его взял на баланс ЖКХ. Но я скажу одно, что то, что мы платим за коммунальные услуги, здесь, в течении вот ЭТИХ будем говорить 8-10 лет раз в год, раз в 2 года уборку сделают.

Рассчитывать на расторопность коммунальных служб людям не приходится. Говорят, их здесь не видели даже в день метели. А двор, который сегодня выглядит довольно чистенько, убрали шесть автовладельцев с лопатами в руках.

Юрий, житель дома по ул. Ковтуна

Сами жители этого дома все чистят. Больше всего там с 4-го, с 1-этажа с нашего подъезда выходят лопатками. Так и остальные что-то подчищают. Но ЖЭКу это делать некогда, коммунальщикам

В свою очередь, в Жилкомсервисе объясняют: работы по уборке сосулек проводятся силами подрядчиков, которым в дальнейшем коммунальное предприятие перечисляет деньги. В районе работает только одна бригада альпинистов, признается инженер Елена Яковлева, и они просто физически не успевают.

Елена Яковлева, инженер участка №55 КП "Жилкомсервис"

На данный момент туда не попали ещё подрядчики, которые занимаются снегом. - А інформували вас? - Ну конечно. Мы каждый день ходим, огораживаем, вот сигнальная лента, объявления обклеиваем, вот, на телефон фотографируем…Ну вот Петра Григоренко, это самые основные там постоянно образовываются. Сегодня вот снимали у нас на Ландау 44 и на Коммунальном 3А. Эту бригаду сняли, они уехали на другой участок в центр

Несколько лучше ситуация в центре города. Здесь коммунальщики, хотя бы отгородили наиболее опасные места на тротуарах. В течение дня несколько мужчин в рабочей форме даже сгребают снег с шифера, сбивают примерзшие куски льда. Но уже на соседней небольшой улице, все крыши подъездов, балконов и домов покрыты сосульками, как новогодняя елка гирляндами.

Ярослав, строитель

Смотрю и стараюсь обходить, а чё... Ну просто я понимаю, что альпинистов нанимать сильно дорого. Где центральные улицы - там, да, занимаются. по таким пока- нет. Ну это еще ничего, а дело в том, что вот там вот еще хуже

Ольга, экономист

Бачу, де надпис, і стараюсь обходити, потому що травмоопасно може бути. От такі випадки среди даже вот кого я знаю, что подали на голову

Впрочем, монтажники и субподрядчики, которые обслуживают здания в центре города, говорят, что проблем с сосульками можно было бы избежать, если бы работала система антиобледенения.

Илья, монтажник

Система антиобледенения - это два провода клеются по краю парапета. В трубы бросается саморегулируйщийся датчик. Ставится два датчика, чтобы система работала автономно, всё... Оно тает по краю, чтобы не было сосулек. - І чому вона не правцює? - Именно в этом доме. Тут меняли крышу, говорят, что бомжи разворовали. Украли полностью всю силовую часть и остались только одни нагревательные сердца.

Как сообщили в мэрии, за последние две недели от граждан поступило более полутысячи заявок относительно сосулек. В день выполняется около сотни - работает 170 человек и 10 автовышек.