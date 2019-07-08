 

Между Грузией и Россией прекратилось авиасообщение

08 июля 2019 г. 13:13
Источник: 112.ua
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Указ президента России Владимира Путина, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки с территории РФ на территорию Грузии, вступил в силу в понедельник, 8 июля.

Запрет на прямое авиасообщение между двумя странами распространяется и на грузинские авиакомпании.

Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси вечером в воскресенье, 7 июля.

До запрета из России в Грузию летал "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Победа", а также S7 Airlines, Уральские авиалинии, Smartavia (новый бренд "Нордавиа" − ред.), Red Wings и ЮТэйр.

В Россию осуществляли рейсы грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Напомним, 20-21 июня в Тбилиси прошли массовые протесты. Они начались после того, как в парламенте Грузии выступил российский депутат Сергей Гаврилов. Он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.

Люди пошли на штурм парламента, полиция сразу разогнала их слезоточивым газом и резиновыми пулями. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы. Генеральная инспекция МВД Грузии проводит допросы по фактам возможных нарушений со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов за разгон акции протеста.

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