Между Крымом и материковой Украиной возобновят пассажирские перевозки

Между аннексированным Россией Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал министр.

Отметим, через админграницу с Крымом не ездит ни один украинский государственный транспорт.

Напомним, с 23 сентября проводят модернизацию контрольных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом.

В связи с ремонтом изменен режим работы КПВВ. Завершить строительство планируется до 15 ноября.