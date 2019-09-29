 

Между Крымом и материковой Украиной возобновят пассажирские перевозки

29 сентября 2019 г. 11:35
Источник: Левый берег
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Между аннексированным Россией Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал министр. 

Отметим, через админграницу с Крымом не ездит ни один украинский государственный транспорт.

Напомним, с 23 сентября проводят модернизацию контрольных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом.

В связи с ремонтом изменен режим работы КПВВ. Завершить строительство планируется до 15 ноября.

 

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