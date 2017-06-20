Между Украиной и Венгрией планируют открыть новый погранпереход

Запуск пункта пропуска "Надьгодош - Великая Паладь" запланирован на весну 2018 года.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень анонсировал открытие нового пограничного пункта пропуска между Украиной и Венгрией весной 2018 года.

"Надеемся, что мы сможем развивать приграничные пункты и открыть в скором времени несколько новых. В ближайшее время намечается открытие "Надьгодош - Великая Паладь", который мы надеемся открыть весной следующего года", - сказал дипломат.

Село Великая Паладь расположено в Виноградовском районе Закарпатской области в 4 км от места схождения границ Украины, Венгрии и Румынии и в 7 км от трассы М26, ведущей к пункту пропуска "Дяково - Халмеу" на украинско-румынской границе.

По данным Государственной пограничной службы Украины, на границе Украины и Венгрии работает три международных пункта пропуска: "Чоп (Тиса) – Захонь", "Лужанка – Берегшурань" и "Вилок – Тисабеч".