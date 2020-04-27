Междугородние пассажирские перевозки планирую возобновить с 12 мая

В Мининфраструктуры планируют возобновлять пригородное и междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение в Украине с 12 мая. Но все будет зависеть от показателей распространения коронавируса. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Да, мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая", - рассказал Криклий.

Он отметил, что внутреннее авиасообщение по Украине буде запущено позже.

"Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости", - подчеркнул министр.

По словам Криклия, на данный момент в Минифраструктуры готовят собственные предложения по алгоритму выхода из карантина.

"На следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава — у них первая скрипка", - уточнил он.