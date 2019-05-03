МИД не рекомендует украинцам поездки в Тунис из-за угрозы терактов

03 мая 2019 г. 10:30
Источник: УНИАН
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В Министерстве иностранных дел Украины предупреждают о террористических угрозах в Тунисе и не советуют посещать эту страну.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски касательно безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных протестных акций и тому подобное. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе", - говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые уже находятся в Тунисе, советуют воздерживаться от посещения мест чрезмерного скопления людей, всегда иметь при себе документы, выполнять требования и указания представителей местных правоохранительных органов, по возможности приобрести сим-карту местного оператора.

 

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