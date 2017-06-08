МИД осудил теракт под посольством США. Безопасность усилили

Министерство иностранных дел Украины осуждает теракт, совершенный на территории посольства США в Киеве в ночь на 8 июня.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
"Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести ущерб жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", – написала она.
Беца отметила, что правоохранительные органы осуществляют все мероприятия для расследования преступления.
"Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", – добавила пресс-секретарь МИД.
Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв: кто-то бросил взрывное устройство.
Начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Расследовать взрыв на территории посольства США будет Служба безопасности Украины.