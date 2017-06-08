МИД осудил теракт под посольством США. Безопасность усилили

08 июня 2017 г. 11:32
Источник: Украинская правда
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Министерство иностранных дел Украины осуждает теракт, совершенный на территории посольства США в Киеве в ночь на 8 июня.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести ущерб жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", – написала она.

Беца отметила, что правоохранительные органы осуществляют все мероприятия для расследования преступления.

"Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", – добавила пресс-секретарь МИД.

Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв: кто-то бросил взрывное устройство.

Начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Расследовать взрыв на территории посольства США будет Служба безопасности Украины.
 

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