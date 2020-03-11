МИД рекомендует воздержаться от поездок за границу

Министерство иностранных дел в связи с распространением коронавируса советует украинцам при какой-либо поездке за границу хорошо взвесить, является ли она крайне необходимой. Об этом заявил Государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"В целом ситуация в мире очень динамично развивается, поэтому общий призыв, который Министерство иностранных дел адресует гражданам Украины, - хорошо взвесить при какой-либо поездке за границу, так ли она крайне необходима, и тогда принимать окончательное решение", - отметил Заяц.

Он акцентировал на том, что МИД продолжает мониторинг ситуации в иностранных государствах и будет информировать об этом граждан Украины, которые там находятся или планируют заграничные путешествия.

В этом контексте Заяц напомнил, что министерство в течение последних 48 часов выдало рекомендации воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением коронавируса и Израиля, который ввел 14-дневный карантин для своих граждан после возвращения из-за границы и иностранцев при въезде в страну.

"Каждый иностранец, который приезжает в страну, должен документально доказать наличие места проживания - гостиницы или другого помещения, где он может 14 дней находиться в самоизоляции", - акцентировал госсекретарь МИД.

Он также напомнил о необходимости иметь медицинскую страховку при выезде за границу.