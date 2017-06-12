МИД Украины: В воскресенье только 3% украинцев пересекли границу ЕС без визы в паспорте

В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что только около 3% украинцев пересекли границу ЕС без визы в паспорте.

В частности, об этом говорится в официальном ответе МИД на запрос Европейской правды.

По состоянию на 23.00, 11 июня, в ЕС въехали всего 59 627 граждан Украины, из них - 11 237 - по биометрическим паспортам, в том числе 1682 - без виз.

Таким образом, только 2,8% граждан Украины из общего количества тех, кто путешествовал в ЕС в воскресенье, воспользовались правом безвизовых поездок.

Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС.

Решение об отмене въездных виз для украинцев в Евросоюз было подписано в Страсбурге 17 мая 2017 года председателем Европарламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в ЕС Мальты.