Миллион гривен на освещение коммунальных домов. Чиновника горсовета подозревают в растрате

В маленький Лас-Вегас перекресток в районе Одесской харьковские коммунальщики превратили в прошлом году. Освещение и ремонт домов, по документам, стоили около 5 млн гривен, 800 тысяч из которых было, по мнению правоохранителей, украдено.

Как установило следствие, в течение 2019-го года директор двух днепровских ООО "Никкос-Проект" и "Практик-Профи" вносил в сметную документацию и акты выполненных работ заблаговременно согласованные с руководством Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета завышенные цены на строительные материалы при текущем и капитальном ремонте многоэтажных зданий в Харькове.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь областной прокуратуры

У подальшому директор цього підприємства підписав акти виконаних робіт й передав ці акти далі - на підписання заступника директора Департамента. Після того, як заступник директора ці акти підписав, він фактично, що обладнання було встановлено згідно з документацією, що не відповідало дійсності.

Единственным заместителем директора Департамента жилищного хозяйства является Александр Лемента. В мае прошлого года ему уже объявляли подозрение, но тогда сроки производства не продлили, поэтому правоохранители открыли новое производство по тем же обстоятельствам.

Сейчас Лемента отстранен от должности, находится под ночным домашним арестом.

В связи с этим расследованием обыски прошли у руководителя Департамента Романа Нехорошкова, но непосредственное руководство чиновников говорит, что в их деятельность не вникает и объяснить претензии следствия не может.

Андрей Руденко, зам. мэра по вопросам ЖКХ

Я в финансовые вопросы не вникаю, так как полиция, чтобы знать об этих проблемах, поэтому все вопросы - к следственным органам.

Если следствие докажет вину чиновников в растрате имущества, то им грозит до 8 лет лишения свободы.