Миллион гривен в качестве компенсации и содержание экс-тещи под стражей: состоялся суд по делу о "заказном убийстве" директора харьковского КП

На скамье подсудимых - бывшая теща директора КП "Горэлектранссервис" Наталья Морозовская. Женщину обвиняют в организации убийства экс-зятя. О громком расследовании дела силовики сообщили в январе этого года. К спецоперации, рассказывали правоохранители, готовились несколько месяцев. Спецподразделения СБУ и следователи прокуратуры симитировали гибель чиновника. По сценарию, когда Васенко находился за рулем своего авто, ему стало плохо, а потом - он якобы умер. даже на официальном сайте мэрии выразили соболезнования в связи со смертью. Но вскоре, силовики отчитались - это была инсценировка. По данным следствия, бывшая теща Владислава Васенко решила убить его из-за конфликтных отношений и наняла для этого исполнителя, предложив ему 10 тисяч долларов. А главным условием убийства от заказчицы, отметили силовики, стало то, что смерть должна быть максимально похожей на естесственную. На очередном заседании в суде представители прокуратуры зачитали Морозовской обвинительный акт.

Михаил Чопко, прокурор:

Морозовська, діючи як організатор, почала шукати особу, яка за грошову винагороду погодиться вчинити вбивство Васенко В.О., оскільки вбивство останнього дасть її дочці змогу отримати у власність спільнонажите майно і утримати грошові кошти та безперешкодно спілкуватися та виховувати дитину.

Тем временем, бывшая жена потерпевшего говорит - её семья действительно имела имущественные споры в суде с Владиславом и между ними были разногласия по поводу воспитания дочери. Однако уверяет, на наследство Васенко не претендовала и уверена, что её мать не заказывала убийство экс-зятя.

Светлана Васенко, экс-жена Владислава Васенко:

Она, действительно, не виновата. Поверьте, достаточно много доказательств у наших адвокатов, поэтому, скорее всего, жертва здесь другой человек, а тот, кто пытается показать, какой он несчастный, это ложь. Думаю, все это мы сможем доказать.

Морозовская свою вину не признает, но расследование пока не комментирует и обещает полностью озвучить свою позицию уже после окончания рассмотрения дела в суде.

Наталья Морозовская, обвиняемая:

Ви вважаєте себе винною? - Нет, конечно! - Вы говорили про эмоциональность. Що ви мали на увазі? - Ну, он знал, что я резкая, эмоциональная и на все это было рассчитано. - Это провокация или что? Что вы имете ввиду? - Я вам объяснила, я дам расширенное интервью после окончания, даже прошу расширенное интервью.

Тем временем, потрпевший отмечает, что будет требовать не только максимального наказания для бывшей тещи, но и компенсации морального ущерба, а это миллион гривен.

Владислав Васенко, потерпевший:

Если этот человек выйдет на волю, то я буду просить защиту, вы видели её поведение на заседаниях, вы слышали, что высказывается в мой адрес. До сих пор нет ни раскаяния, ни извинения, ничего.

В свою очередь, представители Морозовской просили изменить женщине меру пресечения и отпустить её под домашний арест из-за плохого состояния здоровья и наличия тяжелого хронического заболевания - астмы. Однако суд стал на сторону обвинения и оставил женщину под стражей еще на два месяца. Следующее заседание состоится 26 сентября.