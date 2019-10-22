 

Минэкоэнерго: Состояние воздуха в Украине в пределах нормы

22 октября 2019 г. 17:32
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По данным пресс-службы ХОГА, содержание оксида углерода в воздухе 15-21 октября при среднесуточной предельной допустимой концентрации 5,0 мг/м3 воздуха, в частности – в Харькове, составляет 0,3-0,8. 

«По данным гидрометеорологических организаций, границы концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, и концентрации загрязняющих веществ в воздухе по Украине не зарегистрировано, - информируют чиновники. - Осенние погодные условия, такие как туманы, наличие приземных инверсий (когда при земле образуется задерживающий слой воздуха) могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но, по данным наблюдений на сети мониторинга Гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано».

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляется Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах. В полном режиме - отбор проб проводится 4 раза в сутки 6 дней в неделю и неполном режиме - когда отбор проб проводится 2 раза в сутки.

«Мы понимаем беспокойство населения Украины, но хочу заверить -превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет! Все показатели - в пределах нормы», - подчеркнул Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, Минэкоэнерго будет работать над улучшением качества мониторинга состояния воздуха в Украине и скоростью информирования населения в случае критических ситуаций. На данный момент самая большая проблема - в устарелости оборудования и отсутствия финансирования сектора на протяжении всех прошлых лет. В министерстве планируют создать онлайн-систему мониторинга и вовремя реагировать на подобные ситуации.

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