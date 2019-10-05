«Минера» торгового центра отправили за решетку

В Дергачевском суде огласили приговор 46-летнему местному жителю, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В конце мая этого года злоумышленник, будучи нетрезвым, позвонил со своего мобильного на «102» и сообщил о заминировании торгового центра в Дергачевском районе.

Работу ТЦ вынужденно остановили. Территорию заведения обследовали специалисты-взрывотехники, однако никаких взрывных устройств, веществ или похожих на них предметов не обнаружили.

Злоумышленника разоблачили через несколько недель после происшествия.

Псевдоминера приговорили к 3 годам лишения свободы. При этом к 2,5 годам заключения, назначенным судом за ложное сообщение о заминировании, присоединили полгода частично неотбытого наказания за ранее совершенные преступления.