Минирование гимназии и отелей: подробности

Напомним, что информация о заминировании гимназии №83 и пяти отелей поступила в полицию сегодня утром, 26 апреля.

Как сообщиили в гимназии, сейчас в помещениях школы работают эксперты-взрывотехники. Было эвакуировано более 500 детей.

При этом сотрудники школы не получали на электронную почту письмо, как это было в других аналогичных случаях, а о заминировани узнали от правоохранителей.

А вот в отеле "АN-2", который расположен на улице Плехановой рассказали, что вчера получили сообщение с вымогательством 400 гривен, чтобы их не заминировали. Однако ответили, что платить не будут и уже сегодня получили новое сообщение - о минировании. Осмотр территории отеля завершен. Были эвакуированы 30 гостей. Взрывчатки или других опасных предметов не найдено.

Еще одни жертвы лжеминеров - отель "Асотел" от эвакуации людей отказался.