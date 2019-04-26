Минирование гимназии и отелей: подробности

26 апреля 2019 г. 13:29
Автор: Алина Курлович
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Напомним, что информация о заминировании гимназии №83 и пяти отелей поступила в полицию сегодня утром, 26 апреля.

Как сообщиили в гимназии, сейчас в помещениях школы работают эксперты-взрывотехники. Было эвакуировано более 500 детей. 

При этом сотрудники школы не получали на электронную почту письмо, как это было в других аналогичных случаях, а о заминировани узнали от правоохранителей. 

А вот в отеле "АN-2", который расположен на улице Плехановой рассказали, что вчера получили сообщение с вымогательством 400 гривен, чтобы их не заминировали. Однако ответили, что платить не будут и уже сегодня получили новое сообщение - о минировании. Осмотр территории отеля завершен. Были эвакуированы 30 гостей. Взрывчатки или других опасных предметов не найдено. 

Еще одни жертвы лжеминеров - отель "Асотел" от эвакуации людей отказался.

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