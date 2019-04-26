Минирование гостиниц: как отреагировали частные учреждения на тревожное СМС

Сообщение о заминировании сегодня получили сразу пять гостиниц города. Под угрозой оказались частные учреждения, расположенные вдоль улиц Гидропарковой, Полтавского шляха, Кравцова и Плехановской, а также вдоль проспекта Гагарина. В отеле на Плехановской накануне мошенники даже начали требовать деньги, в обмен на то, что их здание не заминируют, но здесь не повелись на шантаж. Поэтому утром получили сообщение о заложенной взрывчатке.

Ольга Зеленская, администратор отеля:

Что будет заминировано, если мы не заплатим определенную сумму денег. – И сколько требовали? – 400 гривен. Многих не было просто в номерах, многие повыселялись сразу же, у которых сегодня было выселение, просто они раньше выселились.

Администрация говорит, эвакуировать пришлось всего тридцать гостей. Все остальные в поиске – были где-то по делам. Однако взрывотехникам пришлось проверять до 7 этажей здания. Ничего опасного специалисты, как и во всех других случаях, не нашли. Также - только срыв рабочего графика людей. А вот в отеле, расположенном в центре города – на улице Кравцова, отказались от эвакуации. Они были уверены в качественной защите охранников заведения. В обед появилась информация о минировании и очередного учебного заведения. В гимназии №83 узнали о вероятном минировании только тогда, когда полиция прибыла на место. Сообщений здесь не получали.

Ольга Сытник, директор гимназии:

Було повідомлено про евакуацію учнів, педагогів та персоналу. Буквально за декілька хвилин без паніки, без якихось, без якихось стихійних, так можна сказати, стихійних бедствий, діти вийшли. Я рахую, що дітей обов’язково треба евакуювати, бо безпека дітей – це найважливіше за все.

Пришлось эвакуировать пятьсот детей из школы. Их всех отпустили домой. Проверка продолжается. Так называемый флешмоб минирований, как его называют пользователи сети, начался в день выборов Президента Украины. Сейчас количество фейковых сообщений подходит к сотне.