Министр инфраструктуры рассказал, когда поднимут танкер "Делфи" в Одессе

Танкер "Делфи" с одесского пляжа обещают убрать до Дня Независимости Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры, Владислав Криклий, во время рабочего визита в Харьков.

До начала августа вопросом подъема танкера должен был заниматься судовладелец. Сейчас - это в компетенции Администрация морских портов Украины. 6 августа был объявлен тендер на поднятие "Делфи", отметил министр, но в то же время поступило предложение от двух компаний, которые согласилися убрать танкер за свой счет.

"Мы вышли из государственных закупок, поскольку есть возможность сэкономить средства для Администрации морских портов, ничего не тратить. И в течение 2 недель, до Дня Независимости, они должны сделать выкранивание и отогнать уже, наконец, этот буксир, который временно стал символом на одесском пляже," - сообщил Владислав Криклий.

Напомним, в ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер "Делфи". Спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года поднять и убрать затонувший танкер из акватории Одесского морского порта.

В апреле дело взяла под контроль генпрокурор. Летом прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна.