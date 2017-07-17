Министр инфраструктуры рассказал, когда завершаться переговоры с Ryanair

17 июля 2017 г. 10:50
Источник: Экономическая правда
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозирует, что переговоры с лоукостером Ryanair о начале работы в Украине могут завершиться через несколько недель.

"Сегодня мы имеем единую позицию президента, премьер-министра, Министерства инфраструктуры и аэропорта "Борисполь", что мы возобновляем переговоры, и они должны быть успешно завершены", - сказал Омелян.

По оценке министра, для завершения переговоров необходимо максимум несколько недель.

"От того, насколько они будут готовы быстро, (выйти на украинский рынок - ЭП) я надеюсь, что это будет в этом году. Я бы очень хотел, чтобы это (полеты из Львова и Киева - ЭП) произошло, как и было анонсировано ранее, в сентябре", - добавил он.
 

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