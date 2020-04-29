Министр здравоохранения не рекомендует выходить на протесты из-за риска заболеть коронавирусом

Акция протеста, которая состоялась 29 апреля в Кабмином, несет риск не только для участников, но и для их семей, которые тоже могут заболеть COVID-19. Об этом на брифинге после заседания правительства 29 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина - это большая опасность не только для ее участников, но и для членов их семей и близких. Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, а также у всех их родных, близких. Пожалуйста, будьте аккуратными, соблюдайте правила карантина и оставайтесь дома", - сказал Степанов.

Он напомнил, что по состоянию на 29 апреля в Украине 9866 больных COVID-19.

"Глядя на эти показатели по сравнению с некоторыми странами, мы можем констатировать, что Украине удалось не допустить стремительного роста болезни. Причина одна - карантин. Ограничительные меры болезненны, но очень эффективны в борьбе с коронавирусной болезнью", - сказал Степанов.

По его словам, постепенная отмена ограничительных мер, которую правительство планирует после 11 мая, возможно лишь в случае сокращения темпов распространения коронавирусной болезни.