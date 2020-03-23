Министр здравоохранения просит ввести ЧП "ради спасения украинцев"

23 марта 2020 г. 15:11
Источник: ZN.UA
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Илья Емец из-за коронавируса в Украине просит Верховную раду ввести чрезвычайное положение. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook. Министр призвал народных депутатов "проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев" собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения.

"Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о якобы отставке Емца с должности министра здравоохранения. В частности, сегодня об этом заявлял народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Однако, пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко заявил, что министерство продолжает работать в усиленном режиме, а информацию об отставке министра нужно уточнять "у тех, кто ее распространяет".

 

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