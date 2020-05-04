Министр здравоохранения считает смягчение карантина рискованным шагом

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в Украине пока не регистрируют снижение заболеваемости коронавирусом. Однако, по его словам, Минздрав разработает критерии адаптивного карантина. А смягчения, утвержденные сегодня Кабмином, Степанов считает рискованными.

"В течение 17 дней мы регистрируем от 400 до 600 заболевших в сутки по стране. При этом мы увеличиваем количество тестирований. Но мы не видим пока уменьшения заболеваемости", - завил Степанов во время внеочередного заседания Кабинета министров.

Министр здравоохранения отметил, что Украина находится в состоянии карантина более 50 дней и "карантин начинает очень сильно влиять на экономику".

"По нашему убеждению, смягчения в том виде, в котором мы делаем, достаточно рискованны", - отметил министр.

Он также сообщил о том, что Минздрав определит критерии адаптивного карантина и обязательные условия, необходимые для соблюдения учреждениями, что откроются в рамках смягчения карантина.

"Нужно четко обозначить механизм ограничений, которые будут обязательными в тех учреждениях, которые мы откроем. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции и всего остального", - рассказал Степанов.

По словам главы Минздрава, соблюдение этих ограничений будет контролировать Госпродпотребслужба, Национальная полиция и местные власти.

"Мы в состоянии четко сформировать критерии адаптивного карантина, где есть уровень заболеваемости на 100 тыс. населения и есть нагрузка на медсистему, количество пациентов в палатах интенсивной терапии. Мы видим критерии, они достаточно четкие", - сказал он.