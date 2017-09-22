Минобразования назвало наиболее популярные вузы среди абитуриентов в 2017 году - инфографика

Во время вступительной кампании 2017 самыми популярными среди абитуриентов стали Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

Так, в КНУ подали более 58 000 заявлений от более 27000, в НТУУ - более 50 тысяч заявлений от более 20 тысяч абитуриентов, в ЛНУ - более 48 тысяч заявлений от более 22 тысяч абитуриентов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

На четвертом месте ТОП-10 оказалась Львовская политехника - туда поступило почти 43 500 заявлений. Желание учиться в этом вузе обнаружили более 20 500 абитуриентов.

Почти одинаковое количество заявлений подали в Киевский национальный торгово-экономический университет (34520) и Национальный авиационный университет (34336).

Далее в рейтинге Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова (более 28 тисяч заявлений от более 15 тысяч абитуриентов), Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича (27 тысяч заявлений от 13 тысяч абитуриентов) и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (26 тысяч заявлений от 14 тысяч абитуриентов).

Закрывает ТОП-10 Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. Он получил чуть более 24 тысяч заявлений от более 13 тысяч абитуриентов.