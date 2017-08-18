Минобразования об участии украинских школьников в учебных программах РФ: Не имеем права им запрещать

В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что не имеют права запрещать украинским школьникам ездить Россию для участия в учебно-образовательных программах.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, комментируя отправку около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества.

"Сейчас каникулы, учителя в отпусках...мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение", - цитирует его слова Украинская правда .

По словам Хобзея, Минобразования обратилось по этому поводу в соответствующие службы, в частности в СБУ, чтобы они дали правовую оценку этому случаю.

Замминистра сообщил, что МОН выяснило личность украинской учительницы, которая повезла детей в Россию.

"Это - госпожа Новикова. Она работает в одной из киевских школ, давно работает преподавателем русского языка. Она имеет неполную нагрузку… ее называют хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности ", - рассказал он.

По словам чиновника, министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло, так как она сейчас скорее всего находится вместе с детьми в России.

Напомним, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

На церемонии отъезда выступила украинская учительница Анна Новикова, которая заявила, что очень счастлива за детей, ведь они получат в РФ "полезный опыт".