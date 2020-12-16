Минобразования рекомендует школам продлить зимние каникулы до окончания локдауна

Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на время карантина, то есть до 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве объяснили, что в период действия локдауна ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений. Соответствующие письма уже направлены руководителям местных департаментов образования.

"Министерство просит принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию в этот период образовательного процесса в дистанционном формате... В то же время Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы", - говорится в сообщении.