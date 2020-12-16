Минобразования рекомендует школам продлить зимние каникулы до окончания локдауна

16 декабря 2020 г. 16:50
Источник: 112.ua
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Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на время карантина, то есть до 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве объяснили, что в период действия локдауна ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений. Соответствующие письма уже направлены руководителям местных департаментов образования. 

"Министерство просит принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию в этот период образовательного процесса в дистанционном формате... В то же время Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы", - говорится в сообщении. 

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