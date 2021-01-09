Минобразования рекомендует учителям следить за своим внешним видом во время дистанционного обучения

Министерство образования и науки Украины в связи с карантинными ограничениями напомнило, что учителя проводят занятия в дистанционной форме. Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook.

В Министерстве напоминают, что для дистанционного обучения чаще всего используют Skype, Hangouts или Zoom. Также ведомство предложило учителям простые для выполнения правила, как безопасно использовать видеозвонки.

Необходимо пользоваться проверенными веб-ресурсами по рекомендациям учебных заведений или коллег, которые имели положительный опыт использования.

Стоит следить за своим внешним видом так как он не менее важен как во время онлайн-уроков, так и во время офлайн-обучения. Рекомендуется выбирать привычное одеяние для работы в онлайн-формате.

Также необходимо обратить внимание на фон, он должен быть соответствующим.

"Следите за фоном во время видеозвонков. На фоне не должно быть посторонних предметов, которые предоставляли бы личную информацию (имя, фамилия, личные фото, сертификаты и т.д.)", говорится в сообщении ведомства в соцсети.

Предлагается соблюдать правила эффективной коммуникации при обучении онлайн, а также прислушиваться к ученикам и получать обратную связь по урокам. Так учитель и ученики "смогут" слышать "друг друга и лучше" и работать над материалами.

Необходимо также устанавливать собственные правила во время онлайн-уроков. Должна быть дисциплина такая же, как и во время уроков оффлайн занятий и Министерство рекомендует подключаться к урокам без опоздания, включать камеру, активно обсуждать задачи, аккуратно одеваться и тому подобное.