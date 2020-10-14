Минута молчания, общая молитва и троекратный салют. На аллее славы почтили память погибших воинов

В День защитника Украины харьковская аллея славы пополнилась 16 новыми памятниками погибшим военнослужащим - среди них Народный Герой Украины - старший солдат ВСУ Яна Червона и 21 летний разведчик Герой Украины Сергей Михальчук. Мама погибшего героя Наталья Михальчук говорит, ее сын никогда службу не обсуждал, только короткие фразы о жизни на "нуле", теперь ее старший сержант говорит о войне с побратимами на небесах:

НАТАЛЬЯ МИХАЛЬЧУК, мать погибшего Сергея Михальчука, Героя Украины:

Память Сергея увековечена, правильно говорят, что герои не умирают, потому что мимо памятников, мимо фотографий проходят люди, цветы, вспоминают... Это, вот, и есть история.

80-летний Николай Пойда - кадровый военный. Его сын Игорь погиб в 2016 году, тоже был военным, пошел добровольцем на войну. В день защитника Украины Николай Егорович рядом с сыном.

НИКОЛАЙ ПОЙДА, отец погибшего воина:

Мы сегодня люди, которые в возрасте, с надеждой смотрим на нашу армию нынешнею. Мы смотрим на те усилия, которые она прикладывает, чтобы освободить нашу территорию, мы ни на что не претендуем чужого, мы хотим свое.

Минутой молчания, общей молитвой и трехкратным военным салютом почтили память всех, кто отдал жизнь за Украину.

Аллея славы появилась на 18-м кладбище с началом военных действий на Донбассе. Одна из смотрительниц квартала погибших воинов АТО - Марина Полякова - говорит, что за 6 лет войны здесь похоронено уже 69 человек.

МАРИНА ПОЛЯКОВА, волонтер:

У нас увеличивается постоянно количество наших загиблих, померлих, но сегодня ко Дню захисника вітчизни мы установили 16 новых памятников, нашим Героям и Героиням. Я считаю, что в эти дни сначала нужно приезжать сюда, а потом все мероприятия делать после этого. Я благодарю всех наших ветеранов, те, которые вернулись оттуда.

Уже после церемонии чествования памяти на аллее появилась свежая могила - Инна Янголенко, боец батальона "Харьков-1" присоединилась к побратимам.