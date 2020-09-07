Минздрав дал рекомендации тем, кто подозревает у себя коронавирус

07 сентября 2020 г. 12:28
Источник: 112.ua
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Министерство здравоохранения обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Так, в случае выявления первых симптомов инфицирования необходимо обратиться к своему семейному врачу. Тот проконсультирует пациента по телефону, оценит его состояние и определит, есть ли необходимость в госпитализации. В случае необходимости врач может приехать к больному. Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус.

После получения результатов тестирования, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.

В Минздраве подчеркивают, что с момента обращения к семейному врачу и до момента установления диагноза пациенту необходимо самоизолироваться.

 

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