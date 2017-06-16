Минздрав готовит новые референтные цены на лекарства

16 июня 2017 г. 13:33
Источник: Левый берег
1 просмотр

Это позволит привлечь к программе реимбурсации новых производителей.

Министерство здравоохранения установит новые референтные цены на лекарства по программе реимбурсации с 1 июля.

Об этом на сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

По его словам, это позволит уже с 1 августа привлечь к программе реимбурсации новых производителей.

На данный момент в этой программе участвуют 37 фармакологических компаний - 20 европейских и 15 украинских.

К концу года Минздрав собирается ввести новые нозологии (болезни) в программу реимбурсации лекарственных средств.

Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала с 1 апреля. Пациенты могут получать лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Аптекам стоимость лекарств возмещает государство.

Приоритетность предоставили лечению этих болезней, поскольку именно они больше всего влияют на показатели смертности населения или существенно снижают качество жизни пациента и эффективно лечатся на амбулаторном уровне.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.