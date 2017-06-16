Минздрав готовит новые референтные цены на лекарства

Это позволит привлечь к программе реимбурсации новых производителей.

Министерство здравоохранения установит новые референтные цены на лекарства по программе реимбурсации с 1 июля.

Об этом на сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

По его словам, это позволит уже с 1 августа привлечь к программе реимбурсации новых производителей.

На данный момент в этой программе участвуют 37 фармакологических компаний - 20 европейских и 15 украинских.

К концу года Минздрав собирается ввести новые нозологии (болезни) в программу реимбурсации лекарственных средств.

Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала с 1 апреля. Пациенты могут получать лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Аптекам стоимость лекарств возмещает государство.

Приоритетность предоставили лечению этих болезней, поскольку именно они больше всего влияют на показатели смертности населения или существенно снижают качество жизни пациента и эффективно лечатся на амбулаторном уровне.