Минздрав готовится к новому эксперименту в лечении коронавируса

В Украине планируется введение экспериментального проекта по сбору гипериммунной плазмы для лечения коронавируса. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Говоря о заседании правительства 9 октября и принятых на нем решениях, касающихся борьбы с распространением COVID-19, министр отметил: «Мы приняли важное постановление о начале внедрения пилотного экспериментального проекта по сбору гипериммунной плазмы. С изготовлением затем иммуноглобулина».

Степанов пояснил, что гипериммунная плазма - это плазма от людей, которые уже переболели COVID-19, она содержит антитела.

«Сейчас во многих ведущих странах мира происходят клинические испытания именно относительно иммуноглобулина, который изготовлен из такой плазмы. Мы тоже начинаем этот процесс. Сначала нам надо собрать плазму и затем передать на изготовление этого иммуноглобулина, чтобы потом уже в рамках клинических испытаний начать его использовать на территории Украины», - рассказал Степанов.

По его словам, иммуноглобулин, который уже прошел клинические испытания в Украине, то есть использовался для лечения больных с COVID-19 показал «неплохие результаты».

«Планируем его внести в протокол лечения коронавирусной болезни. Конечно, если решат наши врачи, которые входят в эту комиссию. Предварительно, переговорив с ними, - у них есть такое мнение, чтобы внести его именно в протокол. Мы считаем, что иммуноглобулин, который изготовлен именно из содержащей антитела плазмы, будет иметь еще большую пользу и больший эффект при лечении коронавирусной болезни», - подытожил министр.