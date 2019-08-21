Минздрав или горсовет - кто оставил харьковчан без инсулина

С таким плакатом сегодня в горсовет пришла Ирина Цветная, мать пятилетнего мальчика, больного диабетом. 25000000 гривен - именно столько, по словам протестующих, не хватает для того, чтобы полностью обеспечить инсулинозависимых жизненно необходимым препаратом. А пока этих денег нет, город может удовлетворить лишь 62% от потребности.

Ирина Цветная, мать инсулинозависимого

То есть на данный момент у диабетиков отсутствует треть инсулина. Это значит, что ты можешь позавтракать, пообедать, но вот ужина ты лишен. Потому что принимать еду без инсулина для нас невозможно.

Протестующие во всем обвиняют городские власти. Часть денег дало Министерство здравоохранения, часть должны были предоставить местные власти, но в последний момент харьковские депутаты поскупились, объясняет инсулинозависимая Евгения Евдокимова.

Евгения Евдокимова, инсулинозависимая

МОЗ выделил 62% на инсулин, а горсовет свою часть - не выделил. Поэтому мы вынуждены стоять и просить, чтобы наш мэр это дофинансировал.

Однако у Юрия Сороколата, начальника Департамента здравоохранения, данные другие: пока не хватает чуть более 14000000, и это при том, что городские власти уж дважды перечисляли деньги на инсулин.

Юрий Сороколат, начальник департамента здравоохранения

На город Харьков нам дали 28 миллионов - на весь год. Что составляло 44,2%. В дальнейшем мы на сессиях городского совета мы один раз добавили 5,3 миллиона гривен, второй раз - 7,5 миллионов гривен. 14, 3 миллиона необходимо, чтобы была полная обеспеченность

Обращение от протестующих в зал заседаний передает депутат Иван Ракич. В нем больные сравнивают Харьков с другими украинскими городами, в которых диабетикам власть помогает не только инсулином.

Иван Ракич, депутат горсовета

Це все говорить про те, що Харків- не бідне місто, і про те, що їм неефективно управляють. Сьогодні інші - менші і за розміром, і за бюджетами міста - забезпечують людей і інсуліном, і іншими необхідними для збереження життя препаратами, глюкометрами, тест-смужками, інсуліновими помпами, одноразовими голками

Но мэр вину горсовета не признает, самого Ракича почему-то называет "лошадкой" и советует обращаться к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун - именно она, по словам Геннадия Кернеса, должна была предоставить средства инсулинозависимым. Министр, по словам мэра, обещала предусмотреть полное финансирование инсулиновой программы.

Геннадий Кернес, мэр

Так оця «лошадка», по-перше, має знати, що це державна допомога, і обов'язок держави забезпечити фінансування 100% інсулінів. А така собі виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун нам відповідала постійно, що буде передбачено

Напомним, что Ульяна Супрун действительно обещала в 2019 году полностью покрыть все расходы на инсулин, но ее заместитель, Павел Ковтонюк, отметил, что деньги на препараты они готовы предоставить только тем, кого врачи-эндокринологи внесут в официальный реестр. Однако реестр до сих пор неполный - все те, кто туда не попал, должны получать инсулин за счет местного бюджета.

