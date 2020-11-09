Минздрав инициирует введение "карантина выходного дня"

Министерство здравоохранения Украины разработало концепцию «карантина выходного дня» и будет предлагать правительству ввести новые ограничения.

«Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки»,- заявил глава ведомства Максим Степанов на брифинге 9 ноября.

Кафе и рестораны в эти дни будут работать только «на вынос», торгово-развлекательные центры – закрываться.

«Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия», - добавил он.