Минздрав инициирует введение "карантина выходного дня"

09 ноября 2020 г. 10:32
Источник: ZN.UA
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Министерство здравоохранения Украины разработало концепцию «карантина выходного дня» и будет предлагать правительству ввести новые ограничения.

«Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки»,- заявил глава ведомства Максим Степанов на брифинге 9 ноября.

Кафе и рестораны в эти дни будут работать только «на вынос», торгово-развлекательные центры – закрываться.

«Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия», - добавил он.

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