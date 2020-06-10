Минздрав изменил правила выписки пациентов, что переболели COVID-19

10 июня 2020 г. 11:14
Источник: 112.ua
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В Министерстве здравоохранения изменили правила выписки инфицированных коронавирусом. Теперь пациентам не нужно ждать результатов двух тестов на Covid-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировался в эфире "112 Украина".

Таким образом, выписать инфицированного коронавирусом пациента смогут в случае, если у него будут отсутствовать клинические симптомы, а один результат теста на Covid-19 будет отрицательным.

"Раньше у нас критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также 2 подряд отрицательных теста ПЦР. Сегодня эти критерии – отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Поэтому мы ожидаем увеличения количества лиц, которые выздоровели, в связи с изменением подходов к тестированию", - сказал Виктор Ляшко.

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