Минздрав изменил правила выписки пациентов, что переболели COVID-19

В Министерстве здравоохранения изменили правила выписки инфицированных коронавирусом. Теперь пациентам не нужно ждать результатов двух тестов на Covid-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировался в эфире "112 Украина".

Таким образом, выписать инфицированного коронавирусом пациента смогут в случае, если у него будут отсутствовать клинические симптомы, а один результат теста на Covid-19 будет отрицательным.

"Раньше у нас критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также 2 подряд отрицательных теста ПЦР. Сегодня эти критерии – отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Поэтому мы ожидаем увеличения количества лиц, которые выздоровели, в связи с изменением подходов к тестированию", - сказал Виктор Ляшко.