Минздрав: комитет ВР выхолостил законопроект о медицинской реформе

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения внес в законопроект №6327 о медицинской реформе в Украине 396 правок, которые нивелируют суть документа, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Об этом она сказала на пресс-брифинге, сообщается на сайте Минздрава.

"Мы должны констатировать факт, что большинство из этих поправок нивелируют саму суть медицинской реформы, предложенной Минздравом и правительством Украины. Фактически, вместо реформы всей медицинской отрасли, после внесенных почти 400 поправок к законопроектам, мы можем говорить о реформе не всей отрасли, а лишь первичного звена медицины", - отметила и.о. министра.

Парламентский комитет предлагает изменить ключевые позиции законопроекта и исключить из него понятие о сооплате медицинских услуг. Предусматриваются только услуги, которые государство покрывает на 100% (зеленый список), и услуги, которые пациент оплачивает полностью (красный список). Кроме того перечень гарантированных государством услуг, которые должно покрывать государство, значительно расширился.

"Фактически мы снова возвращаемся к тому, с чего начинали. Декларируем, что государство будет гарантировать объем услуг, на который фактически не хватит средств. Мы 25 лет уже имеем гарантированную бесплатную медицину, которой на самом деле нет", - отметила Супрун.

Кроме того, рабочая группа решила отказаться от утверждения международных медицинских руководств (протоколов) на уровне закона. Депутаты предлагали различные варианты проверки и утверждения клинических руководств украинскими структурами.

"Мы считаем, что это создает серьезные коррупционные риски. Медицинские руководства по сути являются знанием, они создаются по результатам научных исследований. Знания и факты, которые используются для лечения людей во всем мире, не требуют никаких "утверждений" и "проверок" для работы в Украине ", - отметила Супрун.

Неизменными в законопроекте остались договорные отношения с медицинскими учреждениями, понятие гарантированного пакета медицинских услуг и лекарств, который депутаты переименовали в "программу государственных медицинских гарантий", независимый заказчик услуг Национальная служба здоровья и развитие системы eHealth. "Но это не реформа, на которую все ждали и которую требуют от нас врачи. Все это - лишь полушаги", - добавила Супрун.

Министерство также выступает против сохранения медицинской субвенции на первичном звене, отмечая, что это разделит систему здравоохранения на две отдельные части и будет стимулировать семейных врачей сразу направлять пациентов на уровень специализированного лечения, а не лечить их самостоятельно. Система финансирования первичного звена останется в существующей административно-коррупционной вертикали и никаких изменений качества на уровне первичной медицинской помощи не будет, считают в Минздраве.

"Вместо урегулирования этого рынка это приведет не только к хаосу, но и к коррупции на местах. Эта ошибка была сделана при реформировании в Польше, в результате чего были потеряны годы возможностей. В случае поддержания такого решения парламентом - реформа будет полностью утрачена даже на первичном звене", - сказала и.о. министра.

Минздрав требует найти способ, чтобы оставить принципы и суть медицинской реформы, которые отражены в законопроекте, проголосованном Верховной Радой в первом чтении.

Также Министерство требует от комитета "прекратить саботаж и вынести сегодня любой вывод по законопроекту №6327".