Минздрав назвал список стран "красной зоны" по COVID-19

15 июня 2020 г. 16:05
Источник: РБК-Украина
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Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. В "красной зоне" оказались полсотни государств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.

"Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам", - указано в сообщении.

Так, с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.

Среди стран "красной" зоны - США, Великобритания, Швеция, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия. Украину министерство отнесло к "зеленой зоне". Показатель на 100 тысяч населения - 37 случаев.

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