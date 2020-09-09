Минздрав не исключает введение режима "красной зоны" на территории всей Украины

09 сентября 2020 г. 10:43
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Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины. К этому прибегнут в случае ухудшения эпидемической ситуации.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - добавили в ведомстве.

При этом правительство и дальше планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса.

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