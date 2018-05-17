Минздрав не смог установить причину отравления в Черкассах

Министерство здравоохранения до сих пор не установило причину массового отравления в Черкассах, произошедшего на школьной линейке 8 мая.

Об этом LB.ua сообщила министр Ульяна Супрун.

"Вчера последние госпитализированные дети и взрослые в Черкассах пошли домой. Большинство тех детей, которые находились в больнице, и не имели никаких эффектов от отравления, но имели другие проблемы со здоровьем, поэтому врачи решили понаблюдать за ними. До сих пор анализы не показывают результаты, которые дали бы нам понять, какая проблема произошла. Была токсическая реакция на ингаляционный контакт неизвестного вещества. Мы взяли грунт, воду и воздух для анализа в Черкасском областном лабораторном центре Минздрава, также исследования проводит Институт химической токсикологии, но до сих пор проблема не ясна", - рассказала Супрун.

Напомним, 8 мая на территории общеобразовательной школы №8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, дети почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание. Медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам человек.

Главной версией отравления назвали локальное распыление неизвестного вещества.

Служба безопасности Украины не исключает, что отравление детей в Черкассах могло быть диверсией. Результаты экспертизы в Минздраве ожидали еще 10 мая, но официальных заявлений на этот счет не поступало.