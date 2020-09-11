Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

11 сентября 2020 г. 16:18
Источник: Левый берег
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Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон состоянию на 11 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

Перечень содержит данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. 

Также имеется информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения в каждой стране.

В Украине этот показатель составляет 88,1 активных случаев на 100 000 населения. 

В данном перечне МОЗ Украина отнесена к "зеленой" зоне.

Напомним, сегодня в Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки заболели 3144 человека. Умерли 53 заболевших, 1128 - выздоровели.

 

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