Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон состоянию на 11 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

Перечень содержит данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Также имеется информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения в каждой стране.

В Украине этот показатель составляет 88,1 активных случаев на 100 000 населения.

В данном перечне МОЗ Украина отнесена к "зеленой" зоне.

Напомним, сегодня в Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки заболели 3144 человека. Умерли 53 заболевших, 1128 - выздоровели.