Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной и зеленой зон по уровню распространения COVID-19. Об этом сообщается со ссылкой на сайт Минздрава.

В списке приводятся данные относительно 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности, информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране. В Украине по состоянию на 11 января этот показатель составляет 106,8.

В красную зону отнесены 78 стран, где этот показатель выше, среди них - Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния, Канада, Франция, Турция, Испания, Беларусь, Польша, Германия, Италия, Россия, Латвия, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие.

В то же время в зеленой зоне оказались Египет, Финляндия, Мальдивы, Греция, Ливия, Куба и др.