Минздрав обновил список стран "красной" зоны

20 ноября 2020 г. 16:24
Источник: 112.ua
1 просмотр

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны. В список вошли 44 страны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины. 

В список стран вошли Черногория, Швейцария, Италия, Испания, Португалия, Польша и другие.

В Украине по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6% на 100 тыс. населения. Страна отнесена к "зеленой" зоне.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Украина вносит в "красный" список те государства, где количество новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Напомним, что все, кто прибывает в Украину из "красной" зоны, обязаны пойти на 14 дней в изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест на Covid-19. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53