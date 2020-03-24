Минздрав обязал больницы приостановить плановые операции

Больницы должны приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции, поскольку медицинские учреждения должны быть готовы для оказания помощи больным острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом говорится в приказе Министерства охраны здоровья Украины №698 от 23 марта.

Отмечается, что учреждениям здравоохранения нужно обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов, принять меры по увеличению доли медицинской помощи, оказываемой с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (оказание медицинской помощи с использованием телемедицины), обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в полном объеме.

"В учреждениях здравоохранения не подлежат прекращению срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции, связанные с оказанием медицинской помощи из-за осложненной протекаемости беременности и родов, оказанием медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, оказанием медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологичеми заболеваниями, оказанием паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, другими неотложными и срочными мерами по госпитализации и плановыми операциями, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 16 марта утвердил распоряжение о введении карантинных мероприятий по всей территории Украины с 18 марта по 3 апреля.

Документом, в частности, запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, перевозки более 10 пассажиров одновременно в общественном транспорте, перевозки пассажиров метрополитеном.

Также запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом, проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, заведения культуры должны временно прекратить свою работу.

Кроме того, Министерству здравоохранения было поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.