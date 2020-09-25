Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной зоны"

25 сентября 2020 г. 16:16
Источник: РБК-Украина
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Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

Напомним, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

По данным Минздрава, в "красную зону" попали: Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия и другие страны.

В "зеленой зоне" оказалась Украина, а также Хорватия, Албания, Турция, Китай, Германия, Грузия и другие государства.

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