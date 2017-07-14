Минздрав отмечает проблему создания малочисленных госпитальных округов

Министерство здравоохранения отмечает проблему создания малочисленных госпитальных округов с численностью населения 80-120 тыс. человек.

"Основные проблемы, которые задерживают процесс подготовки распоряжений правительства - желание создать малочисленные округи от 80 тыс. - 120 тыс. населения, мотивируя это сложностью проезда", - сообщается на сайте Минздрава.

Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что решение проблемы проезда и дорог "относится к компетенции Мининфраструктуры, и не должно влиять на стратегическое планирование медицинской инфраструктуры".

"Министерство здравоохранения уже дало предложения о необходимости строительства или реконструкции 3600 км дорог местного значения для обеспечения доступности больниц в пределах госпитальных округов", - подчеркивают в Минздраве.

Ведомство уточняет, что проекты распоряжений о создании госпитальных округов готовятся областными государственными администрациями.

В настоящее время границы госпитальных округов сформированы в 16 регионах. Во время их подготовки учитываются территориальные особенности регионов (географические, пути сообщения) для создания максимальной доступности людей к высококачественной медицинской помощи.

Как сообщалось, на заседании в среду правительство Украины утвердило состав госпитальных округов еще трех областей.

В ноябре 2016 года Кабинет министров Украины утвердил порядок создания госпитальных округов с целью реформирования и упорядочивания сети медучреждений.